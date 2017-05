A Polícia Militar de Concórdia, através de um trabalho em conjunto com as PMs de Xanxerê, Ipumirim e Seara, com o apoio dos setores de inteligência e Polícia Civil, recuperaram uma Saveiro na tarde desta quinta-feira, dia 25. O veículo foi encontrado em Linha Bom Sucesso, no interior de Ipumirim. Ele foi roubado por assaltantes na manhã de quinta, no interior de Xanxerê.

O assalto aconteceu por volta das 7h da manhã em uma propriedade rural de Linha Aterro Alto, em Xanxerê. Os proprietários da Saveiro, um casal de idosos, foram surpreendidos por três homens armados com facão e foices. Os bandidos, que estavam emcapuzados, amarraram Lauriano Fernandes dos Santos e Zenaide Moreski dos Santos no banheiro da residência.

Além de levar o carro do casal, os ladrões fugiram com R$ 1.200 em espécie, duas espingardas, um revólver 38, um celular e uma motosserra.

Os idosos se soltaram depois que os bandidos fugiram. Com o auxílio de vizinhos a polícia foi acionada e foi até ao local. Buscas pela região também foram realizadas com o objetivo de prender os assaltantes, mas eles ainda não foram encontrados.