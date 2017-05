O Ministério da Saúde prorrogou a 19ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza . Os grupos que integram o público alvo podem fazer a imunização até o dia 09 de junho. Em Santa Catarina a cobertura vacinal é de 78%, abaixo da meta estabelecida, que é de 90%.

A Regional de Saúde de Concórdia alcançou a meta e já tem quase 92% de cobertura. Com os números, ela figura em segundo lugar no Estado, atrás apenas, da Regional de Tubarão. Dos 15 municípios atendidos pela ADR Concórdia, apenas três ainda estão abaixo dos 90%. “Nós temos Peritiba com 88,6%, Ipumirim, com 85,1% e Arabutã com 83,3% da meta alcançada. Agora com a prorrogação da Campanha, cada município vai criar sua estratégia para intensificar a imunização e passar dos 90% ou chegar em 100%. As vacinas já estão nos Postos de Saúde”, explica a enfermeira responsável pelo setor de vacinação da ADR, Noeli Hillesheim.

Ela também relata que dentre os grupos que devem receber as vacinas, as crianças e os profissionais da saúde é que ainda estão abaixo da meta na Regional. “O número da cobertura de crianças é 76% e o dos trabalhadores da Saúde é 71%, na avaliação geral dos municípios da região”, relata a enfermeira.

O público alvo é o mesmo. Idosos, crianças de seis meses e menores de cinco anos, gestantes, puérperas (mulheres até 45 dias após o parto), trabalhadores de saúde, professores, indígenas e doentes crônicos. “O objetivo da vacinação é diminuir a mortalidade, as complicações e internações decorrentes do vírus influenza. É importante que as pessoas dos grupos indicados que ainda não fizeram a imunização, procurem os postos dos municípios para fazer a vacina”, orienta Noeli.