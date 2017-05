Atualmente os moradores do bairro Natureza e dos loteamentos Poente do Sol I e II, contam com atendimento no Posto de Saúde do bairro Petrópolis. Eles pedem que uma unidade de atendimento seja construída no Natureza, para facilitar o acesso e diminuir a demanda. Um abaixo assinado que conta com mais de mil assinaturas, já foi entregue no Legislativo e deve ser encaminhado ao Executivo.

De acordo com o morador Claudemir Varela de Sousa, a solicitação é feita há pelo menos 10 anos e é uma necessidade. “Hoje o bairro Natureza tem cerca de 400 famílias, e com as dos Poentes I e II, são aproximadamente 700 famílias no total, que buscam atendimento no Petrópolis. Então, a gente solicita um Posto no Natureza, pois vai melhorar o atendimento para os moradores locais e os da região”, explica.

Ele também conta que para conseguir uma consulta, moradores chegam ao Posto de Saúde do Petrópolis às 05h. “A demanda é grande e muitas vezes é preciso ir de madrugada para conseguir uma ficha. Alguns descem até ao Pronto Socorro para não ficar sem o atendimento”, argumenta.

Na Sessão do Legislativo do dia 24, o vereador Jaderson Miguel Prudente (PSD) entregou para o líder do governo, Fabiano Caitano (PSDB), o pedido dos moradores para a construção do Posto.