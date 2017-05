Canhada Funda e Barra Bonita vão receber o caminhão do lixo duas vezes por mês.

Fundema inicia no próximo mês coleta de lixo em duas comunidades do interior

A partir do próximo mês, a Fundação Municipal do Meio Ambiente, Fundema, estará realizando a coleta de lixo em duas comunidades do interior. O serviço será realizado nas comunidades de Canhada Funda e Barra Bonita.

De acordo com a Fundema, o serviço será realizado duas vezes por mês e nas quintas-feira. O motivo em estender esse serviço para essas comunidades é grande a demanda por recolhimento nas propriedades rurais.