Começam as obras de alargamento e drenagem da Avenida Beira Lago, em Itá. Um investimento do Governo do Estado de Santa Catarina de mais de R$ 450 mil para melhoria da infraestrutura turística do município. A via urbana interliga dois pontos turísticos muito importantes, a Prainha e o acesso às Torres da Antiga Igreja Matriz São Pedro.

As readequações serão realizadas na primeira parte da avenida com 2,5 km de extensão a drenagem da via e alargamento da pista em mais 1,5.

“Esta é uma importante obra que vai fortalecer o turismo, melhorar as condições de tráfego para os moradores da região, além de embelezar e garantir a segurança de quem quer conhecer o Itá”, destaca a secretária executiva Gládis Regina Bizolo dos Santos.

O repasse financeiro é realizado por meio de convênio com a Agência de Desenvolvimento Regional de Seara no valor de R$ 457.433,54 – sem contrapartida do município. A obra deve ser concluída em até 4 meses.

(Fonte: Glauco Benetti/Ascom/ADR Seara).