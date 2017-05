A Prefeitura de Concórdia deve iniciar no próximo mês uma série de reuniões com moradores das primeiras ruas que vão receber pavimentação asfáltica nesse ano de 2017. O objetivo é discutir a cobrança da taxa de contribuição. A intenção é deixar esse moradores cientes de que haverá uma cobrança por parte da pavimentação, antes mesmo da obra iniciar.

Esse trabalho será feito de forma conjunta entre a Secretaria Municipal de Urbanismo e Obras e a Diretoria de Planejamento. Nessa etapa, as reuniões serão com os moradores que estão endereçados nas ruas que estão em licitação para receber o asfalto, sendo a Guaicurus (Itaíba), Auri Pereira da Costa (Guilherme Reich), Gilmar José Ampese (Frei Lency), Silvino Ciarini e Jairo Goss (Industriários), Enseadas (Natureza) e Theresa Gulowski Vanzo (Loteamento Poente do Sul).

O diretor de Planejamento da Prefeitura de Concórdia, Silviomar Bernardi, e entrevista a Rádio Aliança, afirma que essa cobrança é prevista em lei.