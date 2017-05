As duas equipes concordienses terão compromissos nesta semana pelo Campeonato Catarinense de Futsal, a equipe Sub-17 enfrenta a equipe de Joaçaba nesta quinta-feira (25) às 20h30min, já a equipe Sub-20 enfrentará a equipe de Joinville nesta sexta-feira (26) no mesmo horário, ambos os jogos serão no Centro de Eventos e tem entrada gratuita.



O técnico Thomé, que comanda as duas equipes da base, utilizou os treinos das últimas semanas para organizar taticamente a equipe, este será o quarto jogo do sub-17 pela competição, já a equipe sub-20 fará seu segundo jogo, sendo o primeiro em Concórdia, já que estreou no último dia 11 em Tubarão.



(Fonte: Ricardo Artifon/Ascom/ACF)