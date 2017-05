O Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou um pedido de habeas corpus em favor de Adriano da Silva, que foi preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, em Itá. A decisão foi proferida nesta semana e o pedido havia sido feito pela defesa.

Ele e mais três pessoas foram detidas no fim do ano passado com uma quantidade de concaína, maconha e ecstasy, em um camping, em Itá. Eles foram enquadrados pelo crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse de arma branca e corrupção de menores, já que um adolescente também estava com eles no momento da abordagem.

Na ocasião, também foram detidos Alexandre José Pereiora, Claudiomir Brito, Natan Dirceu Dias de Arruda.