Técnico concordiense é confirmado no Sport Clube Atibaia

O concordiense Luiz Muller foi anunciado como o novo técnico do Sport Club Atibaia, que disputa a Copa Paulista de Futebol. A confirmação se deu na última semana. Um dos objetivos do técnico no clube é alcançar a vaga na Série D.

Luiz Muller foi técnico do Concórdia Atlético clube no começo de 2011.