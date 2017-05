Na noite da última terça-feira, 23, ocorreu no Distrito de Santo Antônio, em Concórdia, a formatura da 14ª edição do Proerd Pais do município de Concórdia.

Somando todas as edições, o Proerd Pais já certificou 396 alunos em Concórdia, sendo que nessa edição ocorreu a formatura de 17 participantes.

O curso consiste em um programa cujo conteúdo se concentra em fornecer aos pais e aos adultos da comunidade informações relevantes sobre o uso e experimentação de drogas e sobre a violência, além de instruir sobre como orientar as crianças e adolescentes a respeito dos temas, conscientizando dos males que causam a toda sociedade

(Fonte: Polícia Militar).