Caminhoneiro concordiense sofre atentando no Chile (fotos) (áudio)

Motorista de Concórdia foi vítima de um atentado no Chile durante a noite da quarta-feira, dia 24. Edison Dickel estava em viagem quando foi surpreendido por um grupo de bandidos que invadiu a pista em que ele trafegava. O fato aconteceu no KM 585 da estrada 5 Sur, entre a comunidade de Ercilla e Pidima, região de La Araucanía. Outras carretas que também estavam no local foram queimadas pelo grupo que disparou contra os motoristas.

A carreta em que o motorista concordiense estava também foi atingida por um disparo de arma de fogo. Edison Dickel fugiu do local e precisou ser atendido médico, pois sofreu ferimentos causados por estilhaços do para-brisa.

Edison Dickel foi atendido no hospital e em seguida foi liberado. A carreta foi atingida pelo fogo e teve poucos estragos. O proprietário está providenciando o transporte da carreta para Concórdia.