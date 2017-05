Organizadores aguardam expositores do município e da região

Mais de 400 inscrições já foram realizadas para o 27º Leilão de Gado de Irani, que será realizado no próximo sábado, dia 27, no Parque de Exposições João Francisco Berton. O evento terá a abertura oficial às 13:30h. Criadores de Irani farão a exposição e vendas do gado de corte.

A secretária de Agricultura de Irani, Sidiane Dalla Costa, destaca que o evento é tradicional e que gera uma grande movimentação econômica. “Com o cenário econômico é difícil prever uma quantidade de vendas, mas se o Leilão atingir os números como os dos anos anteriores, deve gerar uma movimentação de cerca de R$ 500 mil”, espera ela. “Temos mais de 400 animais inscritos, mas acredito que tenhamos mais de 600 até sábado”, comenta Sidiane.

A venda é feita através de lances, com a coordenação de um leiloeiro. Uma comissão vai avaliar as categorias, macho, fêmea e lotes, e as que forem consideradas melhores, serão premiadas. Critérios técnicos de criação e preços serão avaliados.

O evento é aberto ao público. Para interessados em vender animais, ainda é possível fazer a inscrição na Secretaria de Agricultura. Os detalhes sobre as vagas também podem ser obtidos através do telefone 3432 0864.