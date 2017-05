O prefeito de Piratuba, Olmir Paulinho Benjamin, assinou em Florianópolis, um convênio de repasse de R$ 150 mil, para investimentos na Saúde.



Os recursos são de emenda do deputado federal João Rodrigues. "O prefeito comenta que os recursos são muito bem-vindos, “Este dinheiro vai ser usado para custeio de ações e serviços em favor dos piratubenses e vem em muita boa hora, para uma secretaria que precisa e absorve muitos recursos no nosso município, vamos investir cada centavo para o beneficio do nosso povo”, afirma Banjamini.



Os valores recebidos serão investidos em custeio e na atenção básica, dessa forma, os recursos podem ser destinados de acordo com a necessidade do município como no pagamento de exames laboratoriais, ressonância, ultrassonografia, densitometria óssea entre outros exames.



Fonte / Paulo Schuch - Ascom Prefeitura Piratuba