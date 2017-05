Para isso, Concórdia terá que vencer o Jaraguá e torcer por um tropeço do Avaí diante do Metropolitano.

O Concórdia Atlético Clube pode carimbar hoje o passaporte para a semifinal da Copa SC Sub-20. O Galo do Oeste recebe o Jaraguá pela penúltima rodada da primeira fase do campeonato. O jogo será às 18h30, no Estádio Domingos Machado de Lima.

O Galo do Oeste hoje é o quarto colocado na classificação, com 17 pontos, no último assento para a semifinal. Vem de vitória sobre o Avaí por 1 a 0, fora de casa, na última rodada.

Já o Jaraguá é o lanterna do certame, com seis pontos e vem de derrota para a Chapecoense, por 2 a 0, fora de casa.

Para avançar à semifinal com uma rodada de antecedência, além de vencer hoje, o time da Capital do Trabalho terá que torcer por um tropeço do Avaí que visita o Metropolitano, em Blumenau, na próxima terça-feira, dia 30.

A arbitragem será de Jocemar Klein, auxiliado por Thiago Caspers e Elis Carla Guerra.