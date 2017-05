Previsão é de tempo bom nesta quinta-feira, com possibilidades de pancadas isoladas no fim da tarde de amanhã

Depois de alguns chuvosos e de bastante umidade, o sol voltou a aparecer na manhã desta quinta-feira. Nas últimas horas, Concórdia registrou pouco mais 48 milímetros de chuva, mais especificamente entre o dia 23 de maio e a madrugada desta quinta-feira.

Os dados são do monitoramento on-line do Ciram/Epagri, obtidos pelas estações que estão instaladas na barragem de contenção de cheias no Parque de Exposições, na ponte do rio dos Queimados, na rua João Suzin Marini, no rio Lajeado Claudino, no bairro Salete. Esse volume de chuva foi registrado no intervalo das oito horas da manhã da última terça-feira, à meia-noite de quarta-feira, dia 24 .

O pico de precipitação em todas as estações foi registrado da uma às três horas da madrugada do dia 24, quando choveu quase 15 milímetros em Concórdia.

Para esta quinta-feira não há previsão de chuva. Existe possibilidade de voltar a chover entre o fim da tarde e o início da noite de sexta-feira, com pancadas isoladas.

No sábado, deverá ter tempo bom, com possibilidades de pancadas de chuva entre o fim da tarde e início da noite. Já no domingo há previsão de o dia iniciar com chuvas e o tempo melhorar ao longo do dia. Na segunda-feira, dia 29 de maio, deverá ter sol com algumas nuvens.