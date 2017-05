Uma saída de pista foi registrada na noite da quarta-feira, dia 24, na SC 283 próximo a entrada do bairro Natureza. O acidente aconteceu por volta das 21h45. Envolveu um veículo, ainda não identificado, que saiu da pista, desceu uma ribanceira e parou capotado e praticamente encoberto pela vegetação.

A vitima de iniciais, A.L.S de 22 anos, que dirigia o carro não sofreu ferimentos. O local onde ficou o veiculo dificultou o trabalho dos socorristas pois foi preciso interditar os dois lados da rodovia para fazer a ancoragem do carro. o automóvel ficou com escorado em uma pequena arvore e havia risco que ele desce-se ainda mais no barranco. Após a ancoragem do veiculo, bombeiros retiraram o motorista de dentro do automóvel. Ele foi conduzido ao Pronto Socorro do Hospital São Francisco. O Corpo de Bombeiros Voluntários conduziu a vítima ao Hospital São Francisco.

(Com informações do repórter André Krüger)