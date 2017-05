O Projeto de Lei do deputado Neodi Saretta que inclui a Festa Nacional do Leitão Assado (FENAL), de Concórdia, no calendário oficial de eventos do Estado de Santa Catarina foi aprovado na Assembleia Legislativa. A votação única foi na tarde da quarta-feira, dia 24. A primeira Fenal foi realizada num período de crise na suinocultura, em julho de 1974. O objetivo foi mostrar para Santa Catarina e o Brasil o potencial da suinocultura na região de Concórdia e as dificuldades enfrentadas pelos produtores naquele momento.

Atualmente, a festa é realizada anualmente no mês de julho, juntamente com o evento de emancipação político-administrativa de Concórdia. Para o deputado estadual Neodi Saretta, do PT de Concórdia, a inclusão da Fenal no calendário oficial de eventos de Santa Catarina é uma forma de valorização dos suinocultores e mais um incentivo ao consumo da carne suína. A proposta segue agora para sanção do Governador.

Na visão do parlamentar, com a inclusão da Fenal neste calendário, dentre os benefícios, o evento passa a ter uma divulgação maior e ampliada para todo o estado.

(Fonte: Ascom/Deputado Neodi Saretta).