Na tarde da terça-feira (23/05) a Polícia Civil de Seara sob comandado do delegado Thiago de Oliveira, realizou a apreensão de todos os bens do acusado por venda de drogas A.R., vulgo Treze. Entre os bens, três veículos e um imóvel localizado no bairro São Daniel/Cohab. Da mesma forma foi apreendido um veículo do suspeito L.J.F., vulgo Sem Terra.

A medida foi deferida pelo poder judiciário em razão dos veículos terem sido utilizados para o tráfico de drogas e também por haver suspeita de terem sido obtidos com dinheiro ilícito. Os bens ficarão sob custódia da Polícia Civil e poderão ser leiloados. Os dois suspeitos seguem recolhidos no Presídio Regional de Concórdia, desde o dia 17 de março.

(Fonte: Belos Montes/via André Krüger)