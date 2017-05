Empresa acena com 3% de aumento real, enquanto que o sindicato pede 6%.

Próxima rodada de negociações entre BRF e Sintrial será no dia seis

Não houve acordo na primeira rodada de negociações entre Sintrial e BRF, para o reajuste salarial dos trabalhadores da companhia, em Concórdia. O encontro entre as partes foi na manhã da quarta-feira, dia 24. A proposta do Sintrial foi de um reajuste de 6% de aumento real, enquanto que a empresa acenou com 3%.

Por outro lado, as duas partes concordaram nas cláusulas ue tratam da troca do uniforme, que permanece a mesma regra que vinha sendo praticada e a manutenção das cláusulas sociais.

O próximo encontro entre as comissões da BRF e Sintrial será no próximo dia seis, às 9h.