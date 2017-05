Objetivo é saber se, na opinião do participante, Michel Temer deve, ou não, renunciar à `Presidência da República.

A situação atual da política brasileira é o tema de nova enquete no site da Rádio Aliança. A intenção é saber a opinião do ouvinte/internauta se Michel Temer deve, ou não, renunciar ao cargo de Presidente da República.

Temer foi citado por donos da JBS como um dos beneficiários do esquema de propina que a empresa estava envolvida. A situação veio à tona através do vazamento das delações. A partir disso, a crise política se instaurou no país.

Michel Temer afirma, neste momento, que não irá renunciar. Porém, setores do Congresso Nacional afirmam que não há clima para governabilidade.

Para participar da enquete é só acessar o site da Rádio Aliança, o www.radioalianca.com.br e escolher uma das opções.

Na enquete anterior, encerrada na quarta-feira, dia 24, a maioria dos participantes concorda com a cobrança de área azul para motocicletas, visando manter a rotatividade nas vagas destinadas para esses veículos. Atualmente, não há cobrança de área azul para as motocicletas, que estacionam nas vagas destinadas a esses veículos.

O resultado apontou que 68% dos participantes concordam com isso. Já 32% não concordam com essa cobrança.