O Departamento Estadual de Infraestrutura, Deinfra, aguarda apenas o aval positivo por parte do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, para dar o reinício aos trabalhos de construção da rodovia Jaborá a Ouro, que estão paradas desde o início do ano passado. A informação foi obtida pela reportagem da Rádio Aliança junto ao Deinfra.

A empresa Compasa, de Curitiba-PR, que já realiza outras obras pelo estado, foi declarada a vencedora do Processo Licitatório, encerrado recentemente. A empreiteira apresentou o menor valor entre todas as concorrentes, com R$ 38 milhões. O Edital previa um valor máximo de R$ 51,8 milhões para a conclusão da obra.

Assim que houver o sinal verde do BID, que é o órgão financiador da obra, a ordem de serviço poderá ser dada.

Os trabalhos consistirão na construção de 33,6 quilômetros da rodovia SC 467. Uma parte do trabalho já foi feita pela Pavia, que iniciou o serviço, porém teve o contrato rompido com o Governo do Estado em função de dificuldades financeiras e atraso no cronograma.