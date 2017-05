Evento é promovido pelo Fiesc no Sesi e no Senai.

A Fiesc está realizando a Semana da Indústria 2017, que acontece até o sábdo, dia 27 de maio, no Sesi e no Senai Concórdia. O evento irá analisar, apresentar e debater os temas mais atuais do setor da indústria.

Dias 24 e 25 a programação acontece no Senai com palestras direcionadas à construção civil, eletroeletrônica, metalmecânica, tecnologia da informação. As palestras acontecem às 19h30 e às 21h, com muitos temas importantes dessas áreas.

No Sesi, dia 25, acontece palestra técnica sobre segurança do trabalho, às 15h. Dia 27 uma ampla programação " Sesi ( Itaíba ) Portas Abertas, das 13h30 às 17h com verificação de pressão e glicose, brinquedos infláveis, atividades de balé, mix e clube de atividades, Sesi Ciências e Robótica. Também workshops “Segurança em Casa” e “Alimentação Saudável”. Tudo gratuito!

“Nosso propósito é melhorar a vida das pessoas, por isso estamos gerando oportunidades de desenvolvimento humano, pautados na educação colaborativa, criativa e técnica, cuidando da saúde dos trabalhadores e seus dependentes, enfim da comunidade em geral, destaca Rosane Kunen, diretora regional do Sesi. “Esperamos as famílias para conhecerem um pouco mais do nosso trabalho, com atividades diferenciadas tanto no Sesi como no Senai”, convida.

(Fonte: PG Comunicação)