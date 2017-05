O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Concórdia está com 200 vagas de trabalho disponíveis. A responsável pelo Sine local, Maria Goreti Lamera, diz que existe oportunidades em vários setores, mas a maior oferta é dos frigoríficos da região.

A procura por emprego no Sine é grande, mas o desafio é adequar o perfil dos candidatos com as exigências das empresas. “Nós encontramos dificuldade para colocar o trabalhador no mercado de trabalho por causa disso”, afirma Maria Goreti.

O gargalo ainda é a baixa escolaridade, que faz parte do perfil da maioria das pessoas que busca pelas vagas oferecidas pelo Sine. O que também tem chamado a atenção é a grande procura de trabalho no Sine por pessoas que vêm de outras regiões, principalmente do exterior e da Bahia. “Lá está difícil o emprego e Concórdia tem uma referência de Capital do Trabalho”, destaca.

O Sine mantém uma página ativa no Facebook com a divulgação dessas vagas disponíveis para Concórdia e região. Quem quiser ser atendido pessoalmente pode ir até a unidade que fica na rua Leonel Mosele, número 380, próximo ao colégio Olavo.