Neste final de semana a Associação Concordiense de Ciclismo representou Concórdia em dois grandes eventos e conquistou excelentes resultados. Sete atletas estiveram no 4º Bike Serra Desafio Coxilha Rica em uma prova de Mountain Bike Marathon emocionante nas paisagens serranas, encarando estradas e trilhas com muita chuva, barro e frio.

Teve dobradinha de Concórdia na categoria Master A2 com Cristiano Mazzutti em primeiro, sendo também o campeão geral do percurso SPORT e Fabiano Vivan em segundo lugar na categoria e quarto geral. Caroline Ebertz foi campeã Feminina SUB30, sendo também a campeã geral do percurso SPORT e Maria Mezzomo ficou com a 5ª colocação. Na categoria SPORT Master A1, Everton Maran foi o terceiro colocado e Felipe Gavazzoni conquistou o quinto lugar. Ian Maran subiu no pódio em segundo lugar na categoria JUNIOR Sport.

Outros quatro atletas participaram do Desafio Serra da Graciosa de Ciclismo, realizado no litoral do Paraná percorrendo a famosa Estrada Graciosa e seus vários trechos com paralelepípedos. O clima na serra do mar também estava frio e chuvoso, o que tornou a subida bastante escorregadia e causou diversas quedas.

Emerson Bays conquistou a terceira colocação na categoria MTB 40 a 45 anos. Richard Colling foi o 8º e André Rovani o 12º na categoria Estrada 30 a 34 anos. Maicon Neotti foi o 14º na categoria MTB 35 a 39 anos.

(Fonte: Associação Concordiense de Ciclismo)