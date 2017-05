Audiência do caso do jovem que morreu em acidente de moto acontece em julho

Leandro Mantipó, 18 anos, morreu no dia 23 de dezembro de 2013, após colidir a moto que conduzia em uma corrente que fecha o acesso de automóveis ao Complexo Termal de Piratuba. A família moveu uma ação contra a Companhia Hidromineral e contra a Prefeitura, pelo fato de que o local é uma via pública. O pedido de indenização por danos morais é de R$ 660 mil. O juiz Daniel Radünz, da Comarca de Capinzal, marcou para o dia 07 de julho, uma audiência de conciliação.

O advogado da família, Fabrício Uilson Mocellin, fala sobre um possível acordo. “É uma audiência onde se tenta que as partes cheguem a um consenso, e se Casio acontecer, se encerre o processo. Sabemos que a Prefeitura não tem como fazer acordo, a Lei não permite isso, mas a empresa, a Companhia Hidromineral, tem essa possibilidade, então nesta audiência vamos ouvir se há alguma proposta para os autores”, adianta ele.

Mocellin também explica os critérios que estabelecem o valor solicitado no processo. “Não é a indenização, o valor do dano moral, que vai trazer a pessoa de volta, ou amenizar a dor dos familiares. Também não temos como estabelecer um valor para uma vida, isso é impossível. Mas, de acordo com jurisprudências de casos parecidos, o valor do dano moral tem sido fixado em 100 a 200 salários mínimos por autor de ação e é nesta linha que trabalhamos”, explica Mocellin. “Importante destacar também, que são cinco autores na ação e é por isso que chegamos ao valor solicitado”, argumenta o advogado.

De acordo com as informações do processo, Montipó conduzia uma Honda CBR-300 quando sofreu o acidente. Ele foi atendido pelos Bombeiros e não resistiu aos ferimentos. A namorada, na época com 17 anos, também estava na moto e teve ferimentos graves. Ela foi internada em Concórdia no Hospital São Francisco e se recuperou.