O prefeito Rogério Pacheco e o secretário de Saúde Sidnei Schmidt, estiveram em Florianópolis, na Secretaria de Estado da Saúde nesta semana. Na visita os gestores solicitaram uma nova ambulância para o transporte de pacientes. O Estado está encaminhado um processo licitatório para a compra de mais de 100 unidades e uma deverá ser encaminhada a Concórdia. Até que o edital e o processo de licitação sejam lançados e concluídos, uma ambulância será emprestada ao município, através de uma concessão de uso.

Os vereadores Jaderson Miguel (PSD) e Mauro Fretta (PSB) também já haviam solicitado esta ambulância. De acordo com o secretário Schmidt, o veículo deve estar em Concórdia em 15 dias. “A gente veio para solicitar uma destas ambulâncias que serão adquiridas pelo Estado. Tivemos a garantia de que vamos receber, porém o tempo para licitação e compra é de aproximadamente seis meses, então solicitamos uma, através de concessão de uso. Tivemos a garantia que um veículo será encaminhado ao nosso município nos próximos dias”, conta ele. “É uma ambulância que será utilizada para o transporte de pessoas que necessitam de atendimento em outras cidades e pacientes acamados que recebem alta do Hospital. Hoje temos apenas uma para estes serviços e quando ela viaja, ficamos sem”, explica.

O secretário também comenta que em Florianópolis, tratou sobre o assunto da ambulância do Samu. A viatura de Concórdia se envolveu em um acidente no dia 14, e desde então, não pode mais ser utilizada em função dos estragos. “Nós já encaminhamos esta ambulância para o conserto e acreditamos que em 20 dias ela já estará à disposição. Mas, também conversamos com o responsável pelo Samu no Estado para saber da possibilidade de receber uma nova ambulância. Ele nos orientou sobre os trâmites. Vamos juntar documentos e fotos da viatura que sofreu o acidente e encaminhar”, relata ele.