Uma mulher de iniciais E.D, de 35 anos ficou levemente ferida em acidente na Rua Romano Anselmo Fontana, próximo ao Memorial Atílio Fontana. O acidente ocorreu no inicio da manhã desta quarta-feira, dia 24.

De acordo com as informações da mulher ele teria se desequilibrado no momento que ela passava em um local onde está sendo realizada a canalização do esgotamento sanitário da Casan pela empresa Trix Infracon.

Ele relatou ainda que teria perdido o controle da direção ao cair em um buraco. Ela foi conduzida ao pronto socorro para avaliação médica.

