Em função da não realização de modalidades coletivas na Edição desse ano das Olimpíadas Interbairros de Concórdia, a União Municipal das Associações de Moradores, Umamc, em parceria com a Associação de Moradores do Bairro dos Estados estará realizando a Primeira Taça Interbairros de Futsal de Concórdia. O objetivo é contemplar os atletas que vão ficar fora das Olimpíadas.

O presidente da Umamc, Jânio de Oliveira, em entrevista a Rádio Aliança, falou sobre o evento. “Como o princípio da 1ª Taça Interbairros de Futsal de Concórdia é a integração entre os bairros do nosso município, vamos unir esforços para que os jogos sejam realizados, contemplando as expectativas das Associações que nos procuraram por causa da falta desta modalidade na Olimpíada neste ano”, comenta Oliveira.

As regras da 1ª Taça Interbairros de Futsal de Concórdia, não irão fugir das oferecidas pela Interbairros. Os atletas terão que estar pertencendo à Associação de Moradores do bairro em que reside. As associações do interior do município também poderão estar participando com seus atletas, respeitando a moradia de cada um.

As modalidades que serão disputadas são: Sub 11, Sub 13, Sub 15, Livre (a partir de 16 anos, sendo que os menores de 18 anos terão que ter autorização dos pais registrada em cartório) e Sênior (a partir dos 40 anos). Tendo inscrições suficientes, todas as modalidades serão realizadas nos naipes masculino e feminino.

A premiação será troféu e medalhas para as três primeiras colocações de cada modalidade. O congresso técnico será realizado no dia 13/06, às 19h, junto da reunião mensal com os líderes comunitários da UMAMC.