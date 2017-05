Um homem de Concórdia com suspeita de hantavisore e leptospirose, as doenças causadas pelos ratos, está internado no Hospital de São Francisco. Ele está em tratamento desde a semana passada e na manhã de hoje deverá ser feita a coleta de material para encaminhar para exames. O biólogo da Vigilância Epidemiológica da ADR Concórdia, Felipe Gimenez, alerta que nos períodos da colheita de grãos aumenta a contaminação de doenças causadas por ratos, a exemplo da hantavirose e da leptospirose.

Felipe comenta que o armazenamento de grãos em paiois ou coberto por lonas atrai o rato silvestre, que é o transmissor da hantavirose. “O risco é inalar a poeira contaminada com fezes, saliva e urina do rato e contrair a doença”, alerta.

Já no caso da leptospirose o risco é maior em períodos de chuva. Lavar o chão em que o rato fez xixi, por exemplo, acaba diluindo a urina com a água e essa mistura em contato com o ser humano pode provocar a doença. “O contágio pode ocorrer de uma forma muito simples”, destaca Felipe. Por isso é preciso cuidado com os lugares em que há água e comida, que são os preferidos dos ratos.

Cuidados importantes

Alguns cuidados podem ajudar a evitar a contaminação por essas doenças. O biólogo recomenda deixar os locais de armazenagem de grãos ou que estão fechados há bastante tempo ventilar por alguns minutos, antes de fazer a limpeza. Usar máscara ou colocar um pano no rosto também pode evitar a inalação de partículas contaminadas.

Também recomenda-se jogar água sanitária no chão antes de fazer a limpeza. Usar botas e evitar o contato direto com a água suja, principalmente em partes do corpo que possam ter machucados, são recomendações fundamentais para se proteger dessas doenças.

Por que essas doenças preocupam

A hantavirose ataca o sistema respiratório e pode levar a morte em até quatro dias. A leptospirose ataca o sistema renal e também pode matar. O risco maior é se o tratamento iniciar quando as doenças já estiverem em estágio avançado.

Sintomas

Os principais sintomas das doenças são febre, dores musculares em todo o corpo, dor de cabeça, náuseas, vômitos e diarreia. “A recomendação é que ao apresentar esses sintomas se procure atendimento médico imediatamente, porque a evolução da doença é muito rápida”, enfatiza Felipe Gimenez.