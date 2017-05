A Justiça da Comarca de Ipumirim recebeu no inicio desta semana a defesa escrita dos dois acusados de envolvimento no assassinato de José Marcelo Ferreira da Silva. O crime que ocorreu no início do mês de abril no município de Lindóia do Sul. Os dois suspeitos, Erisvaldo Pereira de Oliveira e José Giliard dos Santos, foram presos Concórdia, quanto tentavam retornar para Pernambuco.

Nesta semana, o Tribunal de Justiça negou um pedido de habeas corpus para liberdade provisória de José Giliard dos Santos. Ele está detido no Presídio Regional de Concórdia.

Após analise do processo, a juíza Marciana Fabris designou audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de junho, às 13h30 para serem ouvidas as testemunhas e os acusados. Eles foram denunciados por homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, meio cruel e mediante a recurso que dificultou a defesa da vítima. Ambos deverão ser submetidos a julgamento através do Tribunal Popular do Júri.

(Com informações do repórter André Krüger).