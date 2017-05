Fato foi registrado no cruzamento da Segundo Dalla Costa e com a França.

Um veículo atolou em uma vala que havia sido aberta pelo consórcio Trix Infracon para a colocação da rede coletora de esgoto em Concórdia. O fato foi registrado no começo da manhã desta quarta-feira, dia 24, no cruzamento das ruas Segundo Dalla Costa com a França, no bairro das Nações.

O incidente envolveu um Pálio, placas de Concórdia, que estava sendo conduzindo por uma mulher, que não quis se identificar. Ela saia da rua França para entrar na Segundo Dalla Costa, quando ao passar com o pneu dianteiro sobre a vala que havia sido aberta e recentemente fechada, o solo cedeu e deixou o carro atolado.

O veículo foi retirado com o auxílio de um guincho.

(Com informações do repórter André Krüger).