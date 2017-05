Caminhonete ficou totalmente destruída com a colisão / Fotos - Portal Eder Luiz

Acidente aconteceu no final da tarde desta terça-feira e envolveu dois carros e uma carreta

Duas pessoas morreram em um acidente de trânsito que aconteceu no final da tarde desta terça-feira, 23, na BR-153, em Água Doce.

A batida aconteceu próxima ao posto da Cidasc e que envolveu uma carreta com placas de Catanduvas, um Vectra com placas de Roncador/PR e um caminhonete de Carazinho/RS, onde estavam as duas pessoas que morreram na hora.

O Corpo de Bombeiros e o Samu foram acionados para atender a ocorrência e ao menos uma vítima foi transportada com vida ao hospital em Joaçaba. O Instituto Médico Legal (IML) de Joaçaba deslocou equipes até o local.

Fonte / Portal Eder Luiz