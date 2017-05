Os cursos de Pedagogia e Engenharia Civil são as opções para o Vestibular de Inverno da UnC. Com inscrições abertas até o dia 27 de maio, os candidatos têm a possibilidade de ingressar na Universidade ainda neste ano, e estudar em cursos reconhecidos e de qualidade nas áreas de ensino, pesquisa e extensão. O Curso de Engenharia Civil tem duração de 5 anos, e passou pelo processo de reconhecimento em dezembro de 2016. Na oportunidade foi avaliada in loco a organização didático-pedagógica, Corpo Docente e Estrutura Física do Curso. Os avaliadores do INEP/CEE/SC atribuíram a nota geral de 4,03 para Engenharia Civil em Concórdia, em uma escala até 5, o que remete ao conceito “Muito Bom”.

O Curso de Pedagogia possibilita atuação nas áreas de Educação Infantil; Anos Iniciais do Ensino Fundamental; Gestão Escolar tanto de espaços escolares como em espaços não escolares; Educação de Jovens e Adultos; Educação e inclusão das pessoas com deficiência na educação especial e no ensino regular; No atendimento das demandas oriundas de diversos setores da sociedade; e, na utilização de novas tecnologias na educação, entre outras.

Como se inscrever

O Vestibular de Inverno da UnC está com inscrições abertas até o dia 27, no site www.unc.br, com valor da taxa de R$ 20,00. São ofertadas 40 vagas para cada curso e podem se candidatar portadores de Certificado de Conclusão de Curso de Ensino Médio. Após o pagamento da taxa de inscrição, o candidato deve encaminhar para o e-mail secretaria@unc.br, até o dia 29 de maio, o comprovante de inscrição e cópia digitalizada histórico de ensino médio. Documentos enviados ilegíveis, como fotos, não serão aceitos. A seleção ocorrerá com base na análise do Histórico Escolar. As informações completas no site www.unc.br/vestibulardeinverno2017.