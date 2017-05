A Polícia Militar de Paial realizou na noite de segunda-feira, 22, reunião de mobilização do programa Rede de Vizinhos. O encontro foi realizado nas dependências da Câmara de Vereadores de Paial e reuniu representantes locais do Núcleo de Dirigentes Lojistas.

Nos próximos dias, a Polícia Militar fará o cadastro dos interessados com o preenchimento do termo de responsabilidade e participação. A Rede de Vizinhos da Polícia Militar de Santa Catarina é um programa institucional, pautado na filosofia de Polícia Comunitária, em que uma rede organizada entre comunidade e Polícia Militar, reúne vizinhos de uma determinada localidade para troca de informações relacionadas a segurança pública. “Esse programa já é realidade em diversas comunidades de Seara e agora será implantado em Paial também”, afirma o comandante da 3ª Companhia de Polícia Militar de Seara, tenente Claudemir Ronning.

A intenção do programa “Rede de Vizinhos da PMSC’’ é que os vizinhos atuem em cooperação, se associem para fomentar parcerias, fortalecer as relações interpessoais e a cidadania ativa do bairro. Ainda pretende melhorar a relação entre a polícia e a comunidade, além de aumentar a vigilância natural, a fim de prevenir e restaurar problemas de ordem pública, garantindo a incolumidade física das pessoas e do patrimônio.

(Fonte: Polícia Militar).