Fato foi registrado no começo da tarde desta terça-feira, dia 23.

Um veículo Astra, com placas de Seara, em atitude suspeita, foi alvo de perseguição policial por volta das 12h10 desta terça-feira, dia 23, em Seara. A movimentação iniciou no acesso a Seara, no bairro das Nações.

O motorista identificado como F.T. desobedeceu à ordem de parada e empreendeu fuga. Já na Rua Herculano Zanuzzo, próximo ao Skinas Bar, subiu em calçadas, quase atropelou pedestres que transitavam no local, e no acesso ao bairro Bela Vista próximo ao Corpo de Bombeiros foi abordado pela PM.

O veículo por motivos administrativos foi recolhido ao pátio da polícia. O motorista foi encaminhado pela PM à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos, uma vez que nas manobras perigosas durante a fuga expôs a vida de outras pessoas em perigo, conforme prevê o Art. 132 do Código Penal.

O Canil do 20º Batalhão da PM de Concórdia foi acionado para realizar buscas no interior do veículo. A ocorrência ainda está em andamento. Mais informações em instantes.

(Fonte: Belos Montes)