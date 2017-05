O “projeto” de terceirização do Parque Thermas Itá está sendo concluído. Nesta quinta-feira, dia 24, a empresa que venceu o processo licitatório assina o contrato com a Prefeitura, para administrar o empreendimento.

Passar a gestão do complexo de piscinas para uma empresa privada é o objetivo do município há bastante tempo, em função dos prejuízos gerados à aos cofres públicos. A Prefeitura é que paga as despesas com servidores, energia, limpeza e manutenção, e não pode explorar a venda de ingressos, bebidas e lanche. Com isso, o Executivo arcava com cerca de R$ 500 mil por ano.

A Itá Thermas Hotéis e Empreendimentos foi a única empresa que encaminhou a documentação para participar do processo licitatório. A comissão avaliou e homologou a participação. O edital prevê que já nos primeiros meses de atuação, a empresa faça um investimento de R$ 3 milhões que devem ser aplicados em melhorias, reformas e ampliações. Nos anos seguintes, a exigência é de investimentos de mais R$ 2 milhões. “