Informações do balancete do mês de abril mostram o aumento de mais de R$ 1 milhão

A Prefeitura de Concórdia encaminhou à Câmara de Vereadores nesta semana os balancetes do mês de abril. Segundo as informações repassadas pela Secretaria de Finanças, há mais de R$ 52 milhões em caixa. Somando todas as receitas o saldo chega a R$ 52.799.743,03. No mês de março o balancete mostrava R$ 51.722.183,49. A diferença é superior a R$ 1 milhão.

A legislação determina que todos os meses a Prefeitura de Concórdia encaminhe os balancetes para conhecimento dos vereadores. As informações são públicas e podem ser consultadas por qualquer concordiense que tenha interesse pelo assunto. Conforme os dados divulgados, a maior parte do dinheiro está na conta da própria Prefeitura, que passa de R$ 39,6 milhões. No mês de março o saldo era de R$ 38,7 milhões.

Confira os detalhes do saldo

- Prefeitura: R$ 39.671.996,42

- Fundo Municipal de Saúde: R$ 10.265.888,57

- Fundo Municipal de Assistência Social: R$ 1.041.372,17

- Fundo da Infância e Adolescência: R$ 464.959,76

- Fundação de Esportes: R$ 775.338,01

- Fundação de Cultura: R$ 293.161,80

- FUMDEMA: R$ 287.026,30

Total: R$ 52.799.743,03