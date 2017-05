A administração municipal de Arabutã aguarda a liberação de vários recursos nos próximos meses. Inúmeros contatos foram feitos em maio, para a viabilização de emendas parlamentares e cerca de R$ 720 mil deverão ser destinados para diversas necessidades do município. A prefeita Leani Kapp Schmitt e o vice Olguin Metz estiveram recentemente em viagem a Brasília e a Florianópolis.

Segundo a prefeita, ainda no mês de maio, uma emenda do deputado federal João Rodrigues no valor de R$ 150 mil deverá ser destinada para projetos e custeio na Secretaria Municipal de Saúde. “Para outros R$ 570 mil os planos de ação e projetos já foram encaminhados nas nossas últimas viagens e tivemos um aceno positivo de diversos deputados federais e estaduais e a nossa previsão é de obter estes recursos no decorrer deste ano”, comenta Leani.

Além do recurso de emenda parlamentar do deputado João Rodrigues, são aguardadas as liberações de verbas encaminhadas junto aos deputados federais Jorginho Mello e Pedro Uczai e deputados estaduais Natalino Lázare e Altair Silva. A prefeita também foi informada nesta semana pelo secretário de Estado da Agricultura e da Pesca, Moacir Sopelsa, sobre o encaminhamento da liberação de R$ 200 mil para projetos de pavimentação. “Em Brasília nós conseguimos apresentar projetos no Ministério das Cidades, Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento e Ministério da Cultura. Além de custeio e compra de equipamentos, veículos e máquinas para nossas secretarias temos alguns projetos maiores como pavimentações e a continuidade da obra do centro de eventos que irão demandar recursos”, explica a prefeita.

Para o segundo semestre a expectativa é de liberação de recursos da segunda fase do Fundo de Apoio aos Municípios (Fundam 2). Na primeira edição do programa implantado pelo Governo do Estado cerca de R$ 600 milhões foram repassados de forma proporcional aos 295 municípios catarinenses.

Fonte - Paulo Hassemer / Ascom Prefeitura de Arabutã