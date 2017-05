A Usina Hidrelétrica Itá recebeu no dia 17 de maio, em Belo Horizonte(MG), o Prêmio Milestone dos Projetos Internacionais de Barragens de Enrocamento. A premiação aconteceu no IV Simpósio Internacional de Barragens de Enrocamento e foi entregue ao Gerente do Consórcio Itá, Reginaldo de Oliveira.

O evento foi organizado pelo Comitê Brasileiro de Barragens - CBDB, em conjunto com o Comitê Chinês de Grandes Barragens - CHINCOLD, e por meio de uma Comissão Avaliadora estabelecida para o Simpósio, elegeu a barragem de Itá para recebimento do renomado prêmio.

A barragem da Usina foi a primeira grande de face de concreto construída na bacia do Rio Uruguai, com 125 m de altura e 880 m de comprimento e volume de 8,9 milhões de m3. Na construção da barragem da Usina Itá foi usado um método inovador denominado "Método Itá", o que representou um importante marco no desenvolvimento da tecnologia de construção de barragens. Esse método, além de ser econômico, apresentou as vantagens de proteção e redução das larguras de transição e eliminou a segregação do material.



O Prêmio concedido à UHE Itá é o reconhecimento da Comunidade Internacional para um empreendimento que idealizou e adotou uma técnica inédita de construção de barragens de enrocamento, objetivando maior segurança, economia e inovação, sendo adotada posteriormente na construção de outras barragens de características semelhantes.

(Fonte: Andressa Reina/Ascom/UHE Itá).