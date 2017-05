O atletismo de Concórdia conquistou sete medalhas durante o Campeonato Estadual Sub-18 e Festival Aberto de Atletismo. A competição foi realizada em Itajaí, no fim de semana.

A delegação concordiense esteve com 17 atletas e obteve duas medalhas de ouro, uma de prata e quatro de bronze.

Eduardo Magro da Silva, 1º lugar no lançamento do martelo;

Wesley Victor Lohmann, 1º lugar no arremesso do peso;

Eduardo Heirt, 2º lugar no lançamento do dardo;

Stefanie Cechin, 3º nos 100m rasos;

Mateus Serafim, 3º nos 400m rasos;

Geovani Roberto Urbano, 3º lugar no arremesso de peso;

Bruno Sartori, 3º lugar no lançamento do dardo;