A equipe de judô de Concórdia conquistou dez medalhas durante a Taça Brasil de Juniores, que foi realizada em Blumenau, no fim de semana. Foram duas de ouro, uma de prata e sete de bronze.

O ouro foi obtido por Ana Luiza Gossenheimer Pradella, Fernando Astolfi Cardoso e Gabriela Belorini de Menezes, pelo sub-13.

A prata foi obtida por Yakira Ramão da Silva, sub-13, meio leve.

O bronze foi obtido por Guilherme Riva Cantelli, Alissa da Silva Mazzutti, Gustavo Tebaldi Meneghetti e Eduarda Dutra; Ismael Rech Guliani e Vinícius Bernardo Camillo Tibolla.

Com esses resultados, o judô concordiense conquistou a primeira colocação no feminino, com cinco medalhas e sete atletas e a 12ª posição no masculino.

No geral, o judô obteve a terceira colocação.