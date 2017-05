A nova diretoria da Associação Comunitária Hospital São Lucas de Xavantina já estuda formas de arrecadar recursos para as obras. As reformas serão feitas em etapas e os reparos na cozinha e na lavanderia são as prioridades.

A unidade hospitalar recebeu melhorias ainda no ano passado, mas de acordo com a presidente Inair Trevisan Pelizza, outras obras são necessárias para atender exigências básicas de funcionamento. “Estamos nos inteirando das informações, pois assumimos há pouco tempo, mas sabemos que a prioridade são algumas melhorias que precisamos fazer. Já estamos levantando custos e temos um orçamento para a primeira etapa”, conta ela.

A presidente também comenta que a diretoria pretende iniciar as obras o mais breve possível, mas precisa angariar recursos. “Hoje temos uma grande contribuição da Prefeitura, que ajuda a manter as atividades do Hospital, além dos recursos do SUS. Para viabilizar a parte financeira das obras, estamos trabalhando com a possibilidade da realização de jantares, rifas e doação da comunidade”, adianta ela.

Além dos ajustes na cozinha e na lavanderia, reparos na cobertura também precisam ser feitos para cessar infiltrações. Uma parte do sistema elétrico já passou por reparos e novos ajustes devem ser feitos.