Um veículo com placas de Seara foi furtado na madrugada desta terça-feira, dia 23, na cidade de Planalto Alegre, no Oeste do Estado. O veículo estava estacionado em via pública, quando foi levado. A ação ocorreu durante a madrugada.

Trata-se de um KIA Sorento, ano 2012, cor preta, placas de LQJ 3363, placas de Seara. O veículo pertence a um morador do município de Seara.

(Com informações do repórter André Krüger).