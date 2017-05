Lavar as mães com frequência ajuda a prevenir a gripe / Foto: Divulgação Internet

Jovem está internado no Hospital São Francisco

Um jovem está internado no Hospital São Francisco de Concórdia com suspeita de gripe A. Ele foi hospitalizado na última sexta-feira no CTI, quando a equipe da Vigilância Epidemiológica coletou material e enviou para exame. O rapaz respondeu bem ao tratamento e ainda hoje deverá deixar o CTI.

A enfermeira responsável pelo setor de Epidemiologia da Unidade Sanitária, Ieda Schumann, explica que nos casos em que o paciente apresenta sintomas como febre alta e dificuldade respiratória é comum coletar material para fazer exame de gripe A e outras doenças que fazem parte do protocolo de investigação.

É importante que as pessoas fiquem atentas aos sinais e sintomas de síndrome gripal. Ao apresentar febre, tosse ou dor de garganta e, pelo menos, mais um dos sintomas, como dor de cabeça, a recomendação é procurar uma unidade de saúde em até 48 horas para início do tratamento adequado. A quem estiver doente, recomenda-se, ainda, beber bastante líquido, ter uma alimentação saudável e evitar sair de casa.

Previna a gripe

Apesar das temperaturas mais baixas, é importante manter os ambientes ventilados naturalmente e é fundamental evitar locais onde haja aglomeração de pessoas. Outra dica simples e eficiente é lavar as mãos com frequência.

Sempre ao tossir ou espirrar é recomendado cobrir a boca e o nariz com um lenço descartável ou com o antebraço. Essas medidas podem ajudar a reduzir a circulação do vírus da gripe.