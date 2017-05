A juíza Marciana Fabris, diretora do Foro da comarca de Ipumirim realizou na ultima semana a entrega de equipamentos para a Polícia Militar daquele município. O aparato foi adquirido com verbas oriundas do fundo proveniente das penas pecuniárias, aplicadas por aquela unidade.

A PM de Ipumirim recebeu um etilômetro e três câmeras de foto ou filmagem, Go Pro. Outro equipamento, que será repassado para a guarnição do município, será um spark. Esse equipamento irá auxiliar no desfecho de ocorrências, em caso de reação não letal por parte do cidadão abordado.

Segundo o comando da PM o procedimento para a aquisição da spark está em fase final.

(Fonte:PM Ipumirim/via André Krüger)