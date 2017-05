CDL promove palestra com o especialista em vendas mais requisitado do país

Para celebrar o aniversário de 47 anos a CDL Concórdia com o apoio do Senac Concórdia promovem nesta terça-feira às 19h30min no Centro de Eventos a palestra: “O poder do entusiasmo nas vendas”, com o especialista mais contratado do Brasil, Thiago Concer. A ideia da palestra faz parte das aspirações dos associados, que deslumbram no tema abordado a possibilidade de melhoria nos processos de vendas e assim ampliação do mercado.





Segundo o presidente da entidade, Heldemar Maciel, o gestor em comunicação e consultor Thiago Concer é um dos mais requisitados por formar milhares de profissionais pelo país campeões em vendas. “Hoje um dos grandes desafios está em como melhorarmos as relações de compra. Com tantas opções, uma superoferta de produtos e serviços no mercado precisamos aprender maneiras diferentes de atrair esse cliente e para que isso ocorra necessitamos de equipes treinadas e motivadas com as vendas”.



“Quanto do seu dia você direciona para vendas? Não existe mais espaço para amadores em vendas. Ninguém é bem-sucedido atoa. Pessoas vivem de sentimentos e CNPJ de lucro. Vendedor bonzinho não vende”, serão alguns dos apontamentos do palestrante que promete mexer com o público e transformar a realidade dos vendedores, gestores e empresários do município.



Os ingressos ainda podem ser adquiridos na entidade ou no Senac. Associados da CDL tem direito a um ingresso sem custos, extra R$20,00, grupos de 10 associados R$150,00 que serão descontados no boleto da mensalidade. Não associado R$30,00 e pacote de 10 R$200,00.



Conheça melhor o Palestrante: Thiago Concer é Bacharel em Relações Públicas com estudos em Comunicação pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Possui estudos pela Academia Européia de Negócios em Madri (Espanha), extensão em Formação Executiva em Marketing de Varejo, extensão em Gestão de Vendas e é Pós-Graduado em Gestão de Comunicação e Marketing pela USP/ São Paulo.



A experiência de Thiago Concer como representante comercial, vendedor porta a porta, gerente de marketing e gerente comercial, aliada à habilidade de comunicação única e estudos aprofundados em técnicas e comportamento dos vendedores, transformam seus cursos e palestras em um dos mais requisitados do Brasil. Indicado para equipes comerciais e gestores de venda.

Fonte: Fabiana Passarin / ASCOM CDL Concórdia