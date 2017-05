Um caminhoneiro concordiense morreu em acidente de trânsito, registrado no interior de Pernambuco. O fato foi registrado no começo da manhã da segunda-feira, dia 22, no município de Xexéu. A vítima, Leonir Rodrigues, de 43 anos, dirigia um caminhão, de uma transportadora de Caxias do Sul, quando se envolveu em uma colisão contra um ônibus.

No coletivo, havia 26 pessoas e seis ficaram feridas.

Rodrigues residia no bairro São Cristóvão, em Concórdia. Não há informações sobre a chegada do corpo a Concórdia.

(Fonte: JCOnline/via André Krüger).