Acidente foi no fim da manhã da segunda-feira, dia 22, em Itá.

Acidente com danos materiais na SC 154

A Polícia Militar Rodoviária de Concórdia atendeu uma ocorreu às 11h50 da segunda-feira, dia 22, no quilômetro 132 da Rodovia SC-154, Município de Itá/SC. Trata-se um abalroamento longitudinal sentido oposto envolvendo um ônibus M.Benz do município de Concórdia/SC, conduzida por um masculino de 60 anos (ileso) e um Ford/Fiesta do município de Itá, conduzido por um masculino de 77 anos. Neste acidente houve apenas danos materiais de pequena monta.

(Com informações do repórter André Krüger).