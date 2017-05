Direção do IFC alega dificuldades financeiras e solicita Moção de Apoio

Uma moção de apoio foi solicitada pela direção do Instituto Federal Catarinense, Campus de Concórdia, à Câmara de Vereadores. O assunto foi tratado na Tribuna Popular, antes da Sessão da segunda-feira, dia 22.

O diretor da instituição, Nelson Golynski, justificou que o IFC Concórdia está passando por muita dificuldade. A razão disso é a diminuição no orçamento anual do instituto. "Em 2015, o nosso orçamento era de R$ 9.456.473; em 2016, esses valores eram de R$ 8.418.531,48; e nesse ano, o valor caiu para R$ 7.025.232", explica.

Para Golynski, essa diminuição está fazendo com que o IFC faça o contingenciamento do orçamento e, dentre as medidas já tomadas, estão a demissão de parte dos servidores que hoje são terceirizados.

Por fim, o diretor do IFC afirma que se houver mais algum corte ou demissão de servidores, os projetos planejados para esse ano podem ficar comprometidos.

A moção de apoio foi acatada pelos vereadores.