O mês de abril apresentou mais uma queda no custo de produção de aves e suínos, medido pela Embrapa de Concórdia. O levantamento é feito mensalmente pela estatal. Com isso, o mês de abril representou o décimo período consecutivo de queda para o índice de produção de suínos e o sexto para o de frangos de corte.

O ICP Suíno oscilou -3,21%, fazendo com que o valor referência seja de R$ 3,26 o quilo. O principal motivo foi a queda de 3,06% no custo de nutrição dos animais, no quarto mês desse ano.

Já o ICP frango teve baixa de 2,83% no mês passado. A queda acompanhou a tendência verificada no Paraná, maior produtor de aves, que também teve retração no custo. O motivo também é o custo da alimentação. Com essa queda, o quilo vivo do frango usado como preço referência é de R$ 1,54.